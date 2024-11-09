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Pelosi, Biden'ı Seçim Mağlubiyetinde Suçladı

Nancy Pelosi, seçimlerin kaybedilmesinde Biden'ın geç çekilmesini etkili bir sebep olarak gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:40
Pelosi, Biden'ı Seçim Mağlubiyetinde Suçladı

Pelosi'den Biden'a Eleştiri

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından geç çekilmesinin Demokratların mağlubiyetindeki rolünü vurguladı.

Pelosi, The Times ile yaptığı röportajda, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tarafından kazanılan başkanlık seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Biden'ın geç çekilmesinin, Demokratların ön seçimlerdeki performansını olumsuz etkilediğini ifade eden Pelosi, "Eğer Başkan daha önce çekilseydi, belki Kamal Harris dışında başka adaylar da yarışabilirdi."

Pelosi ayrıca, bu süreçte Harris’in Amerikan halkına daha güçlü mesajlar iletebileceğini belirtti. Biden’ın yarıştan çekilmesinin hemen ardından Harris’e desteğini açıklamasının, açık bir ön seçim sürecini engellediğine dikkat çekti. Pelosi, "Başkan çok daha erken çekilseydi, her şey çok daha farklı olurdu," şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz’da seçim yarışından çekildiğini duyurarak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i aday olarak desteklediğini açıklamıştı.

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