Pelosi'den Filistin Asıllı Konuşmacının Dışlanmasına Savunma

Pelosi, Filistin Asıllı Konuşmacının Dışlanmasını Savundu

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Partinin Chicago'daki kongresinde konuşmacı olarak yer alması beklenen Filistin asıllı Amerikalı bir şahsın dışlanmasına yönelik kararı destekledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pelosi, Demokratik Ulusal Kongre (DNC) sırasında bir gazetecinin Filistinli konuşmacının neden davet edilmediği konusundaki sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Ülkemizdeki her milletten insanı kongrede konuşturmuyoruz."

İsrailli Aileye İzin Verildi

Kongrede, İsrailli asıllı Amerikalı rehine Hersh Goldberg-Polin'in ailesinin konuşmasına izin verilmesi dikkat çekti.

Protestolar ve Tepkiler

DNC'deki Kararsızlar Hareketi delegeleri, partilerinin İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin bir konuşmacıya yer vermesi gerektiğini savunarak, kongrenin yapıldığı United Center Spor Salonu'nun dışında oturma eylemi düzenledi. Delegeler, aldığı karara karşı kongreye baskı yapmayı amaçlıyor.

ABD'nin birçok eyaletinde faaliyet gösteren Kararsızlar Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin Gazze politikalarını eleştirerek, Demokrat seçmenleri ön seçimlerde oy pusulalarında "kararsız" seçeneğini işaretlemeye çağırdı. Ülke genelinde yaklaşık 800 bin seçmenin bu yönde tercihte bulunduğu belirtiliyor.