Pencap'ta Hava Kirliliği Nedeniyle Önlemler Alındı

Pencap'ta Hava Kirliliği Üzerine Önlemler

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap, hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaşmasının ardından bazı önlemler aldı. Kent genelinde parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve tarihi yerler 17 Kasım tarihine kadar kapatıldı.

Hava Kirliliği Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

Pencap, ülke nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaparken, yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yetkililer, bu kirliliğin doğurduğu tehlikelere karşı halkın sağlığını korumak amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. "İnsanların evde kalmasını ve gereksiz seyahatlerden kaçınmasını istiyoruz," şeklinde bir açıklama yapıldı.

Marketler Gece Saatlerinde Kapatılıyor

Lahor kentinde alınan yeni kararlara göre, marketlerin saat 20:00’den sonra kapatılması da gündeme geldi. Ayrıca, Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlenen basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde 17 Kasım’a kadar ilk ve orta dereceli okulların kapalı olacağını duyurdu.

Maske Takma Zorunluluğu

Yetkililer, kirliliğin yüksek olduğu bu bölgelerde maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Hava Kalitesi Alarm Veriyor

Pencap hükümeti, 30 Ekim tarihinden itibaren, Lahor'daki hava kalitesini olumsuz etkileyen aktivitelere kısıtlamalar getirdi. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, Lahor'daki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen seviyenin 40 kat üzerine çıkarak, şehrin "dünya genelinde hava kirliliğindeki en yüksek seviyeye ulaştığı yer" haline gelmesine yol açtı.