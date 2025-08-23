Pencap'ta LPG tankerine çarpan kamyonet patladı: 2 ölü, 23 yaralı

Hoshiarpur'da meydana gelen kazada yetkililer bilanço açıkladı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde kamyonet ile LPG yüklü bir tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Olay, Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde gerçekleşti. Hindistan merkezli haber ajansı Asian News International'ın (ANI) haberine göre, bir kamyonet LPG yüklü bir tankere çarptı.

Yetkililer, çarpma sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin yaralandığını bildirdi.