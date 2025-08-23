DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Pencap'ta LPG tankerine çarpan kamyonet patladı: 2 ölü, 23 yaralı

Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde kamyonet ile LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:15
Pencap'ta LPG tankerine çarpan kamyonet patladı: 2 ölü, 23 yaralı

Pencap'ta LPG tankerine çarpan kamyonet patladı: 2 ölü, 23 yaralı

Hoshiarpur'da meydana gelen kazada yetkililer bilanço açıkladı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde kamyonet ile LPG yüklü bir tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Olay, Pencap'ın Hoshiarpur bölgesinde gerçekleşti. Hindistan merkezli haber ajansı Asian News International'ın (ANI) haberine göre, bir kamyonet LPG yüklü bir tankere çarptı.

Yetkililer, çarpma sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
2
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
3
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
4
Macron ile Ramaphosa Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika
5
Şeyh Raid Salah: Kassam'ın Mezarı Yıkılmak İsteniyor, Amaç Filistinlileri Topraktan Sökme
6
Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
7
Tel Aviv'de 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' Çağrılı Gösteri

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı