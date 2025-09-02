Pencap'ta Seller: Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Muson yağışları ve tahliyeler sürüyor

Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurları sonucunda meydana gelen sellerde, 23 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan genelinde ise 26 Haziran'dan bu yana 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan seller, Pencap'ta etkisini sürdürüyor.

Eyalet yetkilileri, sellerde 23 Ağustos'tan bu yana 41 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, selden etkilenen kişi sayısının 2,4 milyondan fazla olduğunu, güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının ise 900 bini aşkın olduğunu aktardı.

Eyaletin Kamalia bölgesinde 80'den fazla köyün sular altında kaldığı; şimdiye kadar kurtarılanların sayısının 60 bini geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, Pencap'ın tarihindeki en şiddetli sel felaketiyle mücadele edildiğini belirtti.

Associated Press'e konuşan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçlarının kullanılarak yüksek yerlerde mahsur kalanların tespit edildiğini söyledi.

Öte yandan, ülkenin Sind eyaletinde nehir taşkınlarının 1,6 milyonu aşkın kişiyi etkileyebileceği öngörülürken, 24 binden fazla kişinin kamp alanlarına tahliye edildiği bildirildi.