DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Pencap'ta Seller: Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Pencap'ta muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 23 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısı 41'e yükseldi; 2,4 milyon etkilendi, 900 binden fazlası tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:20
Pencap'ta Seller: Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Pencap'ta Seller: Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Muson yağışları ve tahliyeler sürüyor

Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurları sonucunda meydana gelen sellerde, 23 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan genelinde ise 26 Haziran'dan bu yana 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan seller, Pencap'ta etkisini sürdürüyor.

Eyalet yetkilileri, sellerde 23 Ağustos'tan bu yana 41 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, selden etkilenen kişi sayısının 2,4 milyondan fazla olduğunu, güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının ise 900 bini aşkın olduğunu aktardı.

Eyaletin Kamalia bölgesinde 80'den fazla köyün sular altında kaldığı; şimdiye kadar kurtarılanların sayısının 60 bini geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, Pencap'ın tarihindeki en şiddetli sel felaketiyle mücadele edildiğini belirtti.

Associated Press'e konuşan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçlarının kullanılarak yüksek yerlerde mahsur kalanların tespit edildiğini söyledi.

Öte yandan, ülkenin Sind eyaletinde nehir taşkınlarının 1,6 milyonu aşkın kişiyi etkileyebileceği öngörülürken, 24 binden fazla kişinin kamp alanlarına tahliye edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede
7
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı