Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Pençe Bölgesinde Operasyonlar Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe bölgesindeki operasyonlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:23
Pençe Bölgesinde Operasyonlar Devam Ediyor

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Operasyonları

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe bölgesinde devam eden operasyonlarla ilgili yeni fotoğraflar paylaştı. Bu operasyon, güvenliğin sağlanması ve terör unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Komandoların Sürdürülen Faaliyetleri

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" mesajıyla komandoların arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Bu ifadeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını ve operasyonel yeteneklerini vurguluyor.

Pek Çok Alanı Kapsıyor

Pençe bölgesindeki operasyonlar, bölgedeki güvenlik tehdidini azaltma hedefiyle geniş bir alanda gerçekleştiriliyor. Operasyonlar sırasında terör hedeflerinin etkili bir şekilde bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Gelişmeler, halkın güvenliği ve ulusal savunma açısından büyük bir önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir