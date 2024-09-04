Pençe Harekatı'nda Kalp Krizi Geçiren Binbaşı Şehit Oldu

Pençe Harekatı'nda Acı Kaybımız

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde görevde bulunan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hastaneye Sevk Edildi

Açıklamada, intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Ayan'ın derhal hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Başsağlığı Mesajı

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bu acı olay bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.