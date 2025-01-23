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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Yaralanan Asker Şehit Oldu

Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:51
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Yaralanan Asker Şehit Oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Acı Kaybımız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Akıncı'nın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

MSB, bu elim olay karşısında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesini kullandı.

Bakan Güler'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

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