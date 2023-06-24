Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin bölgede planlanan saldırıları öncesi etkisiz hâle getirildiği belirtildi.