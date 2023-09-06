Pençe Kilit Bölgesi'nde bir askerimiz şehit oldu!

PENÇE-Kilit Operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede teröristler tarafından döşendiği tespit edilen el yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından şehit düşen 34 yaşındaki İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğu haberi İzmir'de oturan ailesine ulaştırıldı.





Irak'ın kuzey bölgesindeki Pençe-Kilit Operasyonunda dün teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlayıcının infilak etmesinin hemen ardından 34 yaşındaki İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit düştü. MSB tarafından yapılan açıklamanın hemen ardından şehidin acı haberinin İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı olan Kızılüzüm Mahallesi'ndeki yakınlarına ulaştırldığı öğrenildi. Haberi duyan 30 yaşındaki eşi Sevgi Sipahi, gözyaşlarını tutamadı.

HABERİ BELEDİYE BAŞKANI VERDİ

Kemalpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapan Rıdvan Karakayalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ""Pençe Kilit Operasyon bölgesinde bulunan ve askerliğini yapmakta olan Kızılüzüm Mahallemizde oturan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit düştüğünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.