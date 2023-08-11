Pençe-Kilit bölgesindeki 6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hain saldırı planlayıcısı öldürüldü..

PKK'ya bağlı teröristlerim sığınaklarını yıkan Mehmetçik, her bir terör örgütü üyesinden tek tek hesap sormayı sürüdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bölgede terör noktasına yönelik baskılarının sürdüğünü duyuruldu.





Operasyonda, dünkü hain saldırıyı planlayan ve 6 askerimizin şehit düşmesine neden olanların da aralarında yer aldığı 4 terörist in etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

MSB'den yapılan açıklamada Açıklamada, "Şehit kanını yeryüzünde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.