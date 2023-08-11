Pençe-Kilit bölgesindeki 6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hain saldırı planlayıcısı öldürüldü..
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Pençe-Kilit harekatının gerçekleştirildiği bölgede düzenlenen operasyonda, 6 askerimizin şehit düşmesine neden olan hain saldırıyı düzenleyenlerin de aralarında olduğu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK'ya bağlı teröristlerim sığınaklarını yıkan Mehmetçik, her bir terör örgütü üyesinden tek tek hesap sormayı sürüdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bölgede terör noktasına yönelik baskılarının sürdüğünü duyuruldu.
Operasyonda, dünkü hain saldırıyı planlayan ve 6 askerimizin şehit düşmesine neden olanların da aralarında yer aldığı 4 terörist in etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
MSB'den yapılan açıklamada Açıklamada, "Şehit kanını yeryüzünde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.
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