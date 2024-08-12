Pençe-Kilit Harekatı: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda Önemli Başarı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonu neticesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu bilgiyi, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görevi

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülke sınırlarının güvenliği, bölgedeki huzur ve emniyetin sağlanması için Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Mehmetçikten Kahramanlık Örnekleri

Pençe-Kilit bölgesinde Mehmetçik'in büyük kahramanlıklar sergilediği, zorlu ve tehlikeli arazilerde teröristlerin sığınaklarını yok ettiği kaydedildi. Açıklamada, PKK'nın bu bölgeden tamamen temizlenmesi amacıyla verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Başarılı hava operasyonu ile 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak," ifadeleri yer aldı.