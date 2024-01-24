Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, terör örgütü PKK ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgeden gelen bir son dakika açıklaması kamuoyu ile paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda teröristlere karşı başarı elde edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe operasyon bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi aktarıldı.
BAKANLIKTAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" dedi.