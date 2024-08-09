Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Açıklamaları

Açıklamada, “Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Bu tür operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak sürdürülmektedir.