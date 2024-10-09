Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Acı Kaybımız

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlığın bildirisine göre, bölücü terör örgütü mensuplarının yaptığı taciz atışı sonrasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Üzüntü Ve Taziyeler

Açıklamada, "Bu olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz," ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı mesajda, Sefer Alan'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır diledi.