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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Bakanlıktan taziye mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:21
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla meydana gelen çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim," sözlerini kullandı.

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