Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Başarı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 6 mağara tespit edildi. Bu mağaralar, terör örgütü PKK'ya ait birçok silah ve mühimmatı barındırıyordu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin yürüttüğü operasyonda elde edilen malzemeler arasında şunlar bulunmaktadır:

3 el bombası

2 RPG-7 roketatar mühimmatı

El yapımı patlayıcı (EYP)

4 mayın

2 el yapımı havan

2 havan mühimmatı

35 docka makineli tüfek mühimmatı

Bir sis mühimmatı

2 sinyal tespit cihazı

2 alphafire düzenek

Bir havan mühimmat deposu

8 mühimmat kutusu

3 mutfak tüpü

7 yakıt dolu bidon

Diğer Tespitler

Operasyon kapsamında ayrıca bir yıkılmış sığınak ve terkedilmiş bir su havuzu da bulundu. Bu bulgular, bölgede terör faaliyetlerinin devam ettiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Pençe-Kilit Operasyonu, teröristlere yönelik etkili bir darbe niteliği taşırken, elde edilen silah ve mühimmatlar önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.