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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

PKK'ya ait 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Milli Savunma Bakanlığı detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:18
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Başarı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 6 mağara tespit edildi. Bu mağaralar, terör örgütü PKK'ya ait birçok silah ve mühimmatı barındırıyordu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin yürüttüğü operasyonda elde edilen malzemeler arasında şunlar bulunmaktadır:

  • 3 el bombası
  • 2 RPG-7 roketatar mühimmatı
  • El yapımı patlayıcı (EYP)
  • 4 mayın
  • 2 el yapımı havan
  • 2 havan mühimmatı
  • 35 docka makineli tüfek mühimmatı
  • Bir sis mühimmatı
  • 2 sinyal tespit cihazı
  • 2 alphafire düzenek
  • Bir havan mühimmat deposu
  • 8 mühimmat kutusu
  • 3 mutfak tüpü
  • 7 yakıt dolu bidon

Diğer Tespitler

Operasyon kapsamında ayrıca bir yıkılmış sığınak ve terkedilmiş bir su havuzu da bulundu. Bu bulgular, bölgede terör faaliyetlerinin devam ettiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Pençe-Kilit Operasyonu, teröristlere yönelik etkili bir darbe niteliği taşırken, elde edilen silah ve mühimmatlar önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

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