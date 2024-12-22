Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarılı Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen bir mağarada termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı gibi tehlikeli malzemelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca 4 termal şemsiye, 4 savunma ve 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyelerle birlikte çeşitli yaşam ve tıbbi malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelerin listesi arasında M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon ve gaz maskesi de yer almaktadır. Ayrıca, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı ve 2 jeneratör gibi malzemelere de ulaşıldığı ifade edildi.

Bu önemli başarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlılığını ve operasyonel yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.