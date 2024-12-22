DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.370.731,12 1,64%

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir baskın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:17
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarılı Müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan yazılı açıklamada, tespit edilen bir mağarada termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı gibi tehlikeli malzemelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca 4 termal şemsiye, 4 savunma ve 2 taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyelerle birlikte çeşitli yaşam ve tıbbi malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelerin listesi arasında M-16 piyade tüfeği dipçiği, fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, telefon ve gaz maskesi de yer almaktadır. Ayrıca, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı ve 2 jeneratör gibi malzemelere de ulaşıldığı ifade edildi.

Bu önemli başarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlılığını ve operasyonel yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Yurtbaşı'nda Konteyner Yangını: 2 Yaralı, 1 Dumandan Etkilendi
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Taziyede Bulundu
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küresel Gazeteciler Konseyi İle Görüştü: Türkiye Yeniden Güçlü Bir Ülke Olma Yolunda
4
Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu
5
Bitlis'te Amatör Lig Maçında Kavga İhbarı
6
İstanbul’da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto
7
Eskişehir'de Polise Ateş Açan 7 Şüpheli Yakalandı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı