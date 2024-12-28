Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerin kullandığı sığınak, mağara ve barınakları imha etmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Bakanlığın yaptığı duyuruda kullanılan ifadelere yer bakımından şu bilgiler paylaşıldı: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan oldukça geniş bir yapıya sahip mağara, yapılan operasyonla temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak."