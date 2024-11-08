Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

Terörist Mağarası İle İlgili Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeydeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. Bu mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ile çeşitli eşya ele geçirilmiş durumda.

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Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" ifadesine yer vererek Irak'ın kuzeyinde sürdürülen mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Mağaradaki Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, teröristlerin hayatta kalabilmek için kum torbalarından barikatlar oluşturduğu ve çeşitli düzenekler kurduğunu gösteren görüntüler paylaşıldı. Bu durum, mücadelenin ne denli zorlu geçtiğini gözler önüne serdi.