DOLAR
34,36 -0,4%
EURO
37 0,3%
ALTIN
2.985,24 -0,37%
BITCOIN
2.614.039,83 0,51%

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait bir mağara bulundu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:03
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

Terörist Mağarası İle İlgili Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeydeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. Bu mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ile çeşitli eşya ele geçirilmiş durumda.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başarılı Mücadelesi

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" ifadesine yer vererek Irak'ın kuzeyinde sürdürülen mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Mağaradaki Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, teröristlerin hayatta kalabilmek için kum torbalarından barikatlar oluşturduğu ve çeşitli düzenekler kurduğunu gösteren görüntüler paylaşıldı. Bu durum, mücadelenin ne denli zorlu geçtiğini gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
2
Elazığ'da Deprem Alarmı
3
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
4
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
5
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
6
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
7
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi