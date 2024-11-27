Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen çalışmalar neticesinde teröristlere ait mağaralarda önemli miktarda silah ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Arama Faaliyetleri Devam Ediyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara sistematik bir şekilde girişlerin sürdüğü belirtildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda şu malzemeler ele geçirildi:
- 1 Zagros keskin nişancı tüfeği
- 14 taarruz tipi el bombası
- 3 savunma tipi el bombası
- 53 Zagros keskin nişancı tüfeği mühedmati
- 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı
- 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı
- 2 adet RPG-7 sevk fişeği
- 20 el bombası fünyesi
- 500 adet 5,56 mühimmat
- 500 adet 7,62 mühimmat
- 1 termal şemsiye
- Muhtelif yaşam malzemeleri
Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.