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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. MSB, detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:39
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli bir başarı sağladı. Tespit edilen bir mağarada, teröristler tarafından kullanılan çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlerin İnleri Basılıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor!" ifadesine yer verildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen mağara, PKK terör örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü bir alan olarak tespit edildi.

Bu gelişme, bölgedeki terör faaliyetlerini engellemeye yönelik sürdürülen mücadelenin önemli bir parçasını oluştururken, güvenlik güçlerimizin üstün çabalarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

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