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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı silah ve mühimmat ele geçirildi. Mehmetçiklerin kararlılığı sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:47
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarılı Sonuç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Mehmetçiklerin Azmi

MSB tarafından yapılan açıklamada; "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." şeklinde ifadeler yer aldı.

Bu operasyon, Mehmetçiklerin kararlılıkla yürüttüğü güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak önem arz ediyor.

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