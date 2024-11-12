Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Büyük Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu başarı ile terörle mücadelede önemli bir adım daha attı," ifadesi kullanıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında elde edilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

RPG-7 roketatar,

MG-3 makineli tüfek,

2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek,

2 Dragunov keskin nişancı tüfeği,

M-16 piyade tüfeği,

23 AK-47 piyade tüfeği,

Tabanca,

Av tüfeği,

12 havalı tüfek,

2 dürbün,

24 silah üstü gündüz görüş dürbünü,

5 muhtelif nişangah,

50 muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü,

Telsiz,

Fotoğraf makinesi,

Dizüstü bilgisayar,

2 lazer mesafe ölçer.

Bu operasyon, Türkiye'nin ulusal güvenliği adına önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.