Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir istihbarat çalışması neticesinde, teröristlere ait bir mağarada önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Açıklamaya göre, tespit edilen mağaradan çıkan malzemeler arasında:

Zagros keskin nişancı tüfeği

10 misket tipi el bombası

3 savunma tipi el bombası

150 adet 5,56 milimetre mühimmat

6 M16 şarjörü

4 plastik şarjör

Bir dürbün

Bir disk

2 cep telefonu

Bir fotoğraf makinesi

Keskin nişancı gizleme kıyafeti

Termal kıyafet

Hücum yeleği

7 gaz maskesi

2 jeneratör

Bu ele geçirmeler, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.