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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilenler arasında çeşitli mühimmat ve gizlenme kıyafetleri mevcut.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:07
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir istihbarat çalışması neticesinde, teröristlere ait bir mağarada önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Açıklamaya göre, tespit edilen mağaradan çıkan malzemeler arasında:

  • Zagros keskin nişancı tüfeği
  • 10 misket tipi el bombası
  • 3 savunma tipi el bombası
  • 150 adet 5,56 milimetre mühimmat
  • 6 M16 şarjörü
  • 4 plastik şarjör
  • Bir dürbün
  • Bir disk
  • 2 cep telefonu
  • Bir fotoğraf makinesi
  • Keskin nişancı gizleme kıyafeti
  • Termal kıyafet
  • Hücum yeleği
  • 7 gaz maskesi
  • 2 jeneratör

Bu ele geçirmeler, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

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