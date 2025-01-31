Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörist gruplara ait önemli silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Acıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu belirtiliyor. Ele geçirilen malzemelerin detayları ise oldukça dikkat çekici:

10 AK-47 piyade tüfeği

2 M-16 piyade tüfeği

7,62 milimetre PKMS makineli tüfek

7 AT-4 tanksavar silahı

RPG-7 roketatar

60 misket tipi el bombası

3 RPG-7 tanksavar mühimmatı

30 bağ bombaatar mühimmatı

14,5 milimetre 286 Doçka mühimmatı

5 bin adet 7,62 milimetre mühimmatı

10 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı

15 jelikan 12,7 milimetre Doçka mühimmatı

6 RPG-7 antipersonel mühimmatı

60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı

2 RPG -7 roketatar başlığı

40 RPG-7 roketatar sevk fişeği

Çok sayıda Doçka ve 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mayonu

5 sabit merkez telsizi

Kamera

Lazer mesafe ölçer

2 el dürbünü

2 Dragunov dürbünü

Doçka mühimmat doldurucusu

PKMS makineli tüfek namlusu

Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması

20 plastik patlayıcı

15 EYP düzeneği

5 kutu barut

Çok sayıda elektrikli fünye

4 termal şemsiye

Bu ele geçirme operasyonu, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.