Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörist gruplara ait önemli silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Acıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu belirtiliyor. Ele geçirilen malzemelerin detayları ise oldukça dikkat çekici:
- 10 AK-47 piyade tüfeği
- 2 M-16 piyade tüfeği
- 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek
- 7 AT-4 tanksavar silahı
- RPG-7 roketatar
- 60 misket tipi el bombası
- 3 RPG-7 tanksavar mühimmatı
- 30 bağ bombaatar mühimmatı
- 14,5 milimetre 286 Doçka mühimmatı
- 5 bin adet 7,62 milimetre mühimmatı
- 10 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı
- 15 jelikan 12,7 milimetre Doçka mühimmatı
- 6 RPG-7 antipersonel mühimmatı
- 60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı
- 2 RPG -7 roketatar başlığı
- 40 RPG-7 roketatar sevk fişeği
- Çok sayıda Doçka ve 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mayonu
- 5 sabit merkez telsizi
- Kamera
- Lazer mesafe ölçer
- 2 el dürbünü
- 2 Dragunov dürbünü
- Doçka mühimmat doldurucusu
- PKMS makineli tüfek namlusu
- Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması
- 20 plastik patlayıcı
- 15 EYP düzeneği
- 5 kutu barut
- Çok sayıda elektrikli fünye
- 4 termal şemsiye
Bu ele geçirme operasyonu, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.