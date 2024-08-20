Pençe-Kilit Operasyonu'nda Yaralanan Asker Şehit Düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Acı Kayıp

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu açıkladı.

Açıklama Detayları

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda; "3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Ağustos'ta şehit olmuştur. Bu acı haber, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize başsağlığı diliyoruz." şeklinde ifadeler yer aldı.

Bakan Güler'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında; "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.