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Pençe Kilit operasyonu şehidi Salih Ay memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Çiçekli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Ay'ın naaşı, Erzincan Havalimanı'ndan alınarak memleketine götürüldü. Şehit Ay, köy mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:01
Pençe Kilit operasyonu şehidi Salih Ay memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, askeri uçakla Erzincan'a nakledildi. Şehit Ay'ın naaşı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Şehit Ay, Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehit Ay'ın naaşı, Türk bayrağına sarılı tabutuyla uçaktan indirilerek cenaze aracına yerleştirildi. Havalimanında İl Müftüsü Muharrem Gül'ün duası okundu. Şehit Ay'ın naaşı, cenaze aracıyla Kavakyolu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve helallik istendi.

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