Pençe-Kilit Operasyonu şehiti için Van'da tören düzenlendi

Teröristlerin Pençe-Kilit Operasyonu alanında yaptığı taciz ve sızma saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, doğduğu Amasya'ya gönderildi.

Pençe-Kilit Operasyonu şehiti için Van'da tören düzenlendi
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Van'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için tören düzenlendi. Şehit Aslan'ın cenazesi, son arzusu üzerine zırhlı araçla getirildiği tören alanından uçakla memleketi Amasya'ya uğurlandı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

şehit

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda Şehit Aslan için tören yapıldı. Aslan'ın cenazesi, son isteği doğrultusunda zırhlı araçla tören yerine taşındı.

şehit

Şehidin hayat hikayesi okunup dua edildikten sonra saygı duruşu yapıldı. Aslan'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa kondu. Şehit Aslan, doğum yeri Amasya'ya gönderildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, askeri personel, kurum yöneticileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, törene katıldılar.

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