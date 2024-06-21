Pençe-Kilit operasyonu sırasında bir astsubay şehit düştü!

Operasyon esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu acı olayda şehit düşen aziz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit astsubay için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler mesajında, "Kahraman şehidimize ve ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile tüm milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



GÜVENLİK GÜÇLERİNİN PENÇE-KİLİT OPERASYONU DEVAM EDİYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Bugün operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında, bölücü terör örgütü PKK mensupları ile temas sağlandı. Yaşanan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düşerken, üç terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği vurgulandı. Şehit olan Mehmet Ali Horoz için yapılan açıklamalarda, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajı da verildi.

