Pençe-Kilit Operasyonunda Bir Asker Şehit Düştü

Pençe-Kilit Operasyonunda Acı Kaybımız

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Şehidimizin Kimliği Belli Oldu

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay hayatını kaybetti.

Başsağlığı Mesajları

Açıklamada, "Bu elim olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler da yayımladığı mesajında, Abakay'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır temennilerinde bulundu.