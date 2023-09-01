Pençe-Kilit operasyonundan yürek yakan haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen acı bir olayın ardından, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, şehitlik mertebesine ulaştı. Çorum'da toprağa verilen kahraman askerimiz için duygusal anlar yaşandı.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Çalgay'ın naaşı, Merzifon Havalimanı'ndan uçakla Çorum'a getirildi. Tokatlı asıllı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.





Şehit Astsubay Çalgay'ın cenazesi daha sonra Akşemseddin Camisi'ne götürüldü. Camiye, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi. Bu acı kayıp, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kahraman askerlerimizin ne kadar büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı bu acı haberi duyurdu ve tüm millete başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Şehit Çalgay'ın ailesine Türk bayrağı asıldı. Şehit, evli ve bir çocuk babasıydı. Tokat Valiliği de şehidin ailesine başsağlığı diledi ve Türkiye'nin başı sağ olsun mesajını iletti. Türkiye, bu kaybın üzüntüsünü yaşamaktadır.

