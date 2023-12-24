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Pençe-Kilit'te şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit'te şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit düşen 6 asker için Şırnak'ta duygusal bir tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılım sağladığı törende şehitler, dualar eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Törende, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan tabutları son yolculuklarına uğurlarken, acı bir atmosfer hakimdi.