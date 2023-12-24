Pençe-Kilit'te şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit düşen 6 asker için Şırnak'ta duygusal bir tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılım sağladığı törende şehitler, dualar eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Törende, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan tabutları son yolculuklarına uğurlarken, acı bir atmosfer hakimdi.

Pençe-Kilit'te şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı
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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem (25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan (24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak (22) için Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşlarının katıldığı törende, şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi.

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Şehitlerin özgeçmişleri okunduktan sonra yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenazesi Gaziantep'e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi Yozgat'a, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın cenazesi Mardin'in Kızıltepe ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi Manisa'ya, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'a, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi Çorum'a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

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