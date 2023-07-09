Pençe-Şimşek Harekatı'ndan yürekleri yakan haber: 2 askerimiz şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tüm Türkiye'yi hüzne boğan bir haber paylaşıldı. Haberde, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 2 askerimizin şehit düştüğü bildirildi.

Yayınlanan haberde, operasyon bölgesinde terör örgütüne üye mensuplarınca açılan taciz ateşi sonrasında Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın ve Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün ağır yaralandığı, yaralı Mehmetçiklerin hastaneye kaldırıldıkları, fakat doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştükleri bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri acı ve üzüntü içinde bırakan bu olayda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize derinden başsağlığı ve sabırlar diliyor, cenazelerinde ailelerine başsağlığı diliyoruz." denildi.



