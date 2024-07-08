Pendik'in günlük yürüyüşçüsünün tehlikeli rotası: Hem kendini hem trafiği riske atıyor!

D-100 kara yolunda yürüyen bu kişi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Şeritleri ayıran bariyerlerin yanında zaman zaman ters istikamete geçip yürümeye devam eden kişi, bölgeden geçen sürücüler tarafından kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişi, her gün Pendik'ten Maltepe'ye kadar aynı güzergahı yürüyor. Vatandaşlar, bu kişinin düzenli olarak aynı yolu kullandığını ve yürüyüşünü ihmal etmediğini belirtiyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de yayaların dikkatini çekiyor.

Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıyan görüntülerde, kişinin tehlikeli yürüyüşü net bir şekilde görülüyor. Yolun kenarında, bariyerlerin hemen yanında yürüyen kişi, zaman zaman ters istikamete geçerek yürüyüşüne devam ediyor. Bu durum, sürücülerin dikkatini dağıtabileceği gibi, olası kazalara da davetiye çıkarıyor.