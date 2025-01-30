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Pendik Marina'da Atık Yağ Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik Marina'daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:54
Pendik Marina'da Atık Yağ Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Pendik Marina'daki Atık Yağ Alanında Çıktı

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yer alan yat limanındaki yakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangın alarmı sonrası, olay yerine ivedilikle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangından dolayı yoğun duman oluşurken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınan yangın, bütünlükle söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye...

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye...

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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