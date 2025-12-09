Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar

Pendik Kurtköy'de 7 Aralık akşamı meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araçlara çarpması sonucu toplam 7 araçta maddi hasar oluştu. Olay güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün kısa süreli ayrıldıktan sonra geri dönerek aynı araca yeniden çarptığı görüldü.

Kaza anı ve güvenlik kayıtları

İddiaya göre sürücü, belirsiz bir nedenle kontrolü kaybederek hızla geri geri geldi ve sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük panik yaşadı. Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra geri döndü ve birden fazla araca daha çarparak toplamda 7 araçta hasara neden oldu. Kayıtlarda, site sakinlerinin kapıya inerek sürücüyü araçtan indirip müdahale etmeye çalıştıkları anlar da yer aldı.

Araç sahibi yaşananları anlattı

Alparslan Koç, olayla ilgili şu ifadeleri verdi: "Sokakta 20 kilometre hızla hareket halindeyken arkadan gelen bir araç bu. Alkollüymüş, polisler alkol testini yapmışlar, 3.2 promil alkollü çıkmış. Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmiyordu herhalde; ileri gitti sonra geri geldi. Benim aracıma da çok yüksek bir süratle arkadan vurdu. Daha sonra sol tarafta bulunan 3-4 araca daha vurdu, zaten onlar da hala burada duruyor. Vurduktan sonra geri kaçtı, sonra oradaki araçlara da vurdu. İkinci çarpmadan sonra gidip sürücüyü araçtan indirmek zorunda kaldık çünkü çevredeki vatandaşların hem canına hem de malına kast etmeye devam edecekti. Araçtan inmemek için uzun süre direndi, bize küfür ve hakaretler etti. 11 kişiyiz, hepimiz gidip şikayetçi olduk. Alkollü olduğu için suç yüzde yüz o sürücüde tabii ki."

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler polis ekiplerince yürütüldü. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, kaza anının detaylarını kayıt altına aldı.

PENDİK'TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. AKIL ALMAZ KAZADA TOPLAM 7 ARAÇ HASAR GÖRÜRKEN; SÜRÜCÜNÜN ÇARPIP UZAKLAŞTIKTAN SONRA GERİ GELİP YENİDEN ÇARPTIĞI ARAÇ SAHİBİ ALPARSLAN KOÇ, YAŞANAN OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI.