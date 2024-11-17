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Pendik'te Ambulans Peşinde Giden Sürücü Gözaltına Alındı

Pendik'te ambulansın peşine takılan sürücü 12 bin 337 lira ceza ile adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:54
Pendik'te Ambulans Peşinde Giden Sürücü Gözaltına Alındı

Pendik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücü Yakalandı

Pendik'de, bir ambulansın peşine takılan 34 CNU 621 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak gözaltına alındı. Olay, D-100 kara yolunda meydana geldi. Sürücü, bir ihbara giden ambulansın arkasında giderken emniyet şeridini ihlal ederek selektör yaparak yol istedi.

Bu tehlikeli hareketler, ambulans ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, aracın plakasından tespit ettikleri sürücü I.D. (24) kişiyi gözaltına aldı.

Sürücüye Ceza ve Adli İşlem

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 'emniyet şeridini kullanmak', 'trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'sis ışıklarını sisli, karlı ve yağmurlu havalar dışında kullanmak', 'dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' ve 'görüşü engelleyecek süs, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak' maddelerinden 12 bin 337 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, I.D.'nin sürücü belgesine el konulmuş ve aracı trafikten men edilmiştir. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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