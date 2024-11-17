Pendik'te Ambulansa Peşinden Takılan Sürücü Kamerada

Pendik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Olay

Pendik'te, ambulansın peşine takılan bir sürcü, trafik güvenliğini altüst etti. Olay, D-100 kara yolunda gerçekleşti ve sürücünün 34 CNU 621 plakalı otomobili, ambulansa yetişmek için tehlikeli bir manevra yaptı.

Emniyet Şeridi İhlali ve Selektör Kullanımı

Vaka ihbarına giden ambulansın arkasına takılan sürücü, emniyet şeridini ihlal ederek yol istemek için selektör yaptı. Bu sırada, ambulans ekibi, sürücünün tehlikeli hareketlerini cep telefonuyla kaydetti.

Olay, başka sürücülerin de gözlerine çarparken, trafik kurallarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu tür tehlikeli davranışların, hem sağlık ekiplerinin zamanında müdahale etmesini engelleyebileceği hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehdit edebileceği unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.