Pendik'te Anne ve Çocuğuna Çimento Dökülmesi Olayı: Sürücülere Cezalar

Pendik'te Çimento Harcı Dökülmesi Olayı

Pendik'te, inşaat çalışmaları esnasında bir anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine çimento harcı dökülmesi sonrasında iki sürücüye para cezası kesildi. Olay, 24 Ekim'de sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video ile gündeme geldi.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki inşaat çalışması sırasında yaşanan olayı araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde, çimento pompası aracı ile beton mikserinin trafik güvenliğini tehdit eder şekilde beton dökme işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Sürücülere Ceza Uygulandı

Olayın ardından, sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun, "taşıt yoluna, trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, koymak, dökmek, bırakmak" maddesi uyarınca, toplamda 6 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Adli İşlemler Başlatıldı

Bunun yanı sıra, her iki sürücünün araçları trafikten men edilirken, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçu nedeniyle de işlem başlatıldı. Sürücü N.K. hakkında ayrıca, "taksirle yaralama" suçu ile ilgili adli süreç başlatıldı. Sonuç

Bu olay, inşaat sahalarında trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.