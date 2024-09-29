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Pendik'te Beton Mikserine Cezalı Müdahale

Pendik'te harç dökülen beton mikserinin sürücüsüne 1440 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:29
Pendik'te Beton Mikserine Cezalı Müdahale

Pendik'te Cezai İşlem Uygulandı

Pendik'te, yolda ilerleyen bir beton mikserinin sürücüsüne 1440 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine durumu incelemeye aldı.

Olayın Detayları

Olayın, 28 Eylül tarihinde Pendik'te gerçekleştiği belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, beton mikserinin sürücüsü S.Ç. olarak tanımlandı. Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayoluna düşecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden dolayı 1440 lira para cezası alırken, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Sosyal Medya Etkisi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yetkililerin hızlı bir şekilde müdahale etmesine neden oldu. Bu olay, trafik güvenliği konusundaki hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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