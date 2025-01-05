Pendik'te Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Pendik'te Bıçaklı Kavga Sonucu 1 Kişi Öldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen trafik tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde otomobil sürücüsü T.Y. ile motosikletli Y.S. arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma ile başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S.'nin kardeşi A.S., T.Y.'yi bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan T.Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. Ancak A.S., olayın ardından kaçtı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, kavgaya dair görüntüler cep telefonu ve bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.