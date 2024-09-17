Pendik'te Boykot Afişi Nedeniyle İBB'den Ceza İddiası

Pendik'te Ceza Uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te bir esnafa 'İsrail'i boykot afişi' astığı iddiasıyla ceza kesildiğini duyurdu.

Türkyılmaz'dan Açıklama

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Türkyılmaz, "Pendik'imizin yürekli esnaflarından birine, İBB zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza verilmiş. Kabahati ne mi? Boykot afişi asmak… İBB'nin kendi tesislerinde bu ürünlerin satıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum oldukça çelişkili.” ifadelerini kullandı. Zabıta Tutanakları Paylaşıldı

Ayrıca Türkyılmaz, cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve yasaların ilgili maddesine de sosyal medya paylaşımında yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa İBB zabıta ekiplerinin "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kestiğini belirtti.