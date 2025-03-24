Pendik'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Pendik'te Depoda Yangın!

Pendik, Güzelyalı Mahallesi Alınteri Sokak'ta inşaat malzemelerinin depolandığı bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle control altına alındı.

Alevler Hızla Büyüdü

Yangın kısa sürede büyüyerek deponun yan tarafındaki 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hemen bölgeye sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Hasar Tespit Edildi

İtfaiye ekiplerinin üstün çabası sonucu kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda hem depoda hem de yanındaki binada hasar meydana geldi.