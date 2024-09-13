Pendik'te Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Yaralandı

Pendik'te Kamyon Kazası

Pendik, İstanbul'da meydana gelen bir kazada, devrilen bir hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Olay, TEM Otoyolu üzerindeki Kurtköy mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Dursun P. ismindeki sürücünün kontrolündeki 41 APU 768 plakalı hafriyat kamyonu, Ankara istikametinde seyir halindeyken devrildi. Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Durumu

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekiplerin Çalışmaları

Kaza anında birçok otoyol bariyeri hasar gördü. Ekipler, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola dökülen hafriyatın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik'te, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Pendik'te, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Pendik'te, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.