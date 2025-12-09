Pendik'te Direksiyon Kaybı: Sürücü Parktaki Araçlara İki Kez Çarptı

Olayın Detayları

İstanbul'un Pendik Kurtköy mahallesinde 7 Aralık akşamı yaşanan olayda, bir sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu araç, sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca hızla geri geri çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük panik yaşadı. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, kısa süre sonra geri dönerek aynı araca yeniden çarptı. Bu anlar ve çevredeki tepkiler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayıtlarda, çarpmanın ardından birçok site sakininin kapıya inip sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PENDİK'TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ARAÇTAN UZAKLAŞTIKTAN SONRA GERİ GELİP YENİDEN ÇARPTIĞI VE VATANDAŞLARIN SÜRÜCÜYE MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.