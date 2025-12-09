DOLAR
Pendik'te Direksiyon Kaybı: Sürücü Parktaki Araçlara İki Kez Çarptı

Pendik Kurtköy'de 7 Aralık akşamı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarpıp uzaklaştı; kısa süre sonra geri gelip yeniden çarptı, site sakinleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:33
Olayın Detayları

İstanbul'un Pendik Kurtköy mahallesinde 7 Aralık akşamı yaşanan olayda, bir sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu araç, sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca hızla geri geri çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, aracı park ettirmeye yardımcı olan vatandaş büyük panik yaşadı. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, kısa süre sonra geri dönerek aynı araca yeniden çarptı. Bu anlar ve çevredeki tepkiler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayıtlarda, çarpmanın ardından birçok site sakininin kapıya inip sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PENDİK'TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK ORTALIĞI...

