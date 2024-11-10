Pendik'te Drift Yapan Sürücülere 82 Bin Lira Ceza

Pendik'te Trafik Güvenliği İhlali

Pendik'te, geçen gün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki sürücüye toplam 82 bin 918 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmandere Mahallesi'nde bir aracın drift yaptığını tespit etti.

İlk Ceza İ.K'ye Kesildi

Polis, söz konusu drift yapan aracın sürücüsü İ.K'yi yakalayarak Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ona 50 bin 685 lira ceza uyguladı. Ayrıca, İ.K'nın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Kaza Sonrası İkinci Ceza H.Ö'ye Verildi

Öte yandan, Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi'nde gerçekleşen bir hasarlı trafik kazası üzerine çalışma başlatan ekipler, bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirledi. Kazaya sebebiyet veren sürücü H.Ö yakalanarak, kendisine 32 bin 233 lira ceza kesildi.

Bu olay, Pendik'te trafik güvenliğine verilen önemin altını çizerken, yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.