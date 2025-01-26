Pendik'te Düğün Konvoyunda Kurusıkı Silah Atışı Sıkıntısı

Pendik'teki düğün konvoyunda büyük bir heyecan yaşandı. Olay, Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki bir araçtan, kurusıkı silahla ateş açtığı anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan bu görüntüler üzerine hemen harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ateş açan şahsın kimliği belirlendi.

Yetkililere göre, A.H. isimli araç sahibinin yanı sıra, ateş eden İ.K.J. de kısa sürede gözaltına alındı. Araç sahibi serbest bırakılırken, ateş açan şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçlamasıyla adliye sevk edildi.

Bu olay, düğün eğlencesinde yaşananların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.