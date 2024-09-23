Pendik'te Düğün Konvoyunda Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Yakalandı

Pendik'te Düğün Konvoyunda Silahlı Olay

Pendik, 21 Eylül tarihinde bir düğün konvoyunda meydana gelen silahlı olayda, yol kesip havaya ateş açtıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerin ardından harekete geçti.

Tespit Edilen Şüpheliler

Yapılan incelemelerde, düğün konvoyunda bulunan ve silah kullandığı saptanan M.A. ve S.K. isimli şahıslar kısa sürede gözaltına alındı. Olayın detayları, sosyal medyada büyük bir yankı buldu.

Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şahısların üst aramasında, gerçeği belirleyen bir gelişme yaşandı. Olay sırasında kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu tür olayların tekrarlanmaması ve halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.