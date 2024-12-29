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Pendik'te Ev Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı

Pendik'te bir evden televizyon ve bilgisayar çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:55
Pendik'te Ev Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı

Pendik'te Ev Hırsızlığı Olayı

Pendik'te evden televizyon ve bilgisayar çaldığı iddia edilen bir zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İlgili olay, 17 Aralık tarihinde Doğu Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Çalışmaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, evden hırsızlık olayının gerçekleştiği lokasyonda detaylı bir inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde, zanlının A.A. (37) olduğu tespit edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

A.A.'nın evinde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan televizyon, bilgisayar kasası, monitör, kulaklık ve klavye gibi eşyalar bulundu. Şüpheli, evden hırsızlık suçlamasıyla yasal işlemlere tabi tutuldu.

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